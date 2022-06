Straatfestival BOLStjurrich organiseert wedstrijd Levende Standbeelden voor kinderen

In grote steden zie je ze vaak staan: levende standbeelden met fantastische kostuums, prachtig geschminkt die heel lang stil staan, nét echte standbeelden. Tijdens het BOLStjurrich Straatfestival wordt er een levende standbeeldenwedstrijd georganiseerd voor kinderen, verdeeld in 2 categorieën: 9 en 10 jaar oud is de eerste categorie en kinderen van 11 en 12 jaar oud is de tweede categorie. De mooiste en beste levende standbeelden per categorie winnen mooie prijzen, die gesponsord worden door het Bolswardse Sikma.

Na afloop worden de winnaars bekendgemaakt door niemand minder dan Sofi Styx, een professioneel levend standbeeld die zelfs internationaal optreedt. Zij is natuurlijk ook zelf op het BOLSjurrich straatfestival te bewonderen, in de buurt van het oude stadhuis.

Meld je via de website van BOLStjurrich aan voor deze te gekke wedstrijd voor kinderen. En kom zaterdag 25 juni zo mooi mogelijk verkleed en geschminkt naar het straatfestival en sta samen met de andere deelnemers 30 minuten zo stil als een standbeeld. Gedurende deze 30 minuten beoordelen onder andere langslopende bezoekers de wedstrijddeelnemers. Er zijn beperkt plekken, vol = vol. Dus wees er snel bij!