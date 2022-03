Story painter Wouter Berns bij Filosofisch Café Sneek

SNEEK-Op dinsdag 15 maart ontvangt het Filosofisch Café Sneek de story painter en verhalenverteller Wouter Berns. ‘De wereld is al gek genoeg, je hoeft het alleen nog maar te schilderen.’ Story painter Wouter Berns neemt je in zijn schilderijen mee naar een soms onvoorstelbare, maar meestal niet onmogelijke wereld. De onderwerpen voor zijn schilderijen vindt hij in literatuur, poëzie, film en filosofie, maar vooral in de wereld om hem heen. Zijn nieuwsgierigheid naar mensen en hoe ze zich verhouden tot de wereld en tot elkaar, het klinkt tot diep in zijn werk door.

Wouter Berns woont en werkt in Kampen, de stad waar hij in 1992 afstudeerde aan de kunstacademie. Sinds 1991 exposeert hij in binnen- en buitenland. Delen van het jaar is hij te vinden in zijn landelijk gelegen atelier in de Franse Ardennen. In het voorjaar van 2020 opende hij met zijn partner en muze Marieken in hartje Kampen Galerie Tripmaker, een eigen kunstgalerie voor figuratieve en verhalende kunst.

De laatste jaren heeft hij in schrijven een extra uitingsvorm gevonden. Je kunt stellen dat de verhalenverteller, de schrijver in Berns het overneemt van de verhalenschilder als het penseel voor hem tekort schiet. In 2020 debuteerde hij met de korte roman Een hemel voor Theo.



Tijd: 20.00 uur.

Plaats: Zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 8 Sneek

Entree: € 9,50

Kijk voor meer informatie op www.fcsneek.nl