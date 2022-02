Storm Dudley blaast zonnepanelen van dak aan de Pinksterbloem in Sneek

SNEEK- Vanmorgen moest de brandweer in actie komen voor stormschade aan de pinksterbloem in Sneek. Hier bleek een of meerdere zonnepanelen van dak zijn gewaaid en op een auto terecht gekomen. De brandweer is dak opgegaan om de overige panelen te controleren en eventueel vast te zetten.

Stormschade door hele provincie

Storm Dudley zorgt door de hele provincie voor schade en overlast. Tot het einde van de middag blijft er kans op windstoten, maar volgens weerman Piet Paulusma is het zwaartepunt achter de rug.

De hulpdiensten zijn inmiddels tientallen keren opgeroepen vanwege stormschade. Bij Oudehaske zijn hoogspanningskabels op de weg beland. "De stroom schakelt automatisch uit als de lading op de grond komt", zegt een woordvoerder van netbeheerder TenneT. "Maar je moet zo'n kabel niet op je hoofd krijgen."

De weg was een poos dicht. De omgeving zat een paar minuten zonder stroom. Het gebeurt volgens de woordvoerder niet vaak dat kabels naar beneden vallen. De laatste keer was volgens haar een paar jaar geleden in Groningen.

Bruggen niet bediend

De provinciale bruggen in Fryslân worden deze dagen niet bediend vanwege de storm. De provincie bekijkt nog hoelang die maatregel zal duren.

Wetterskip Fryslân heeft een aantal sluizen gesloten en twee gemalen aangezet. Uit voorzorg is ook het waterpeil in de provincie naar beneden gebracht.

Minder boten naar eilanden

Ook voor de boten naar de eilanden heeft de storm gevolgen. Rederij Doeksen kondigde eerder al aan donderdagochtend een aantal boten naar Vlieland en Terschelling niet te laten varen. Vrijdag laat Doeksen opnieuw een aantal boten naar de twee eilanden vervallen of op aangepaste tijden varen.

Rederij Wagenborg laat donderdag de sneldiensten naar Ameland en Schiermonnikoog vervallen en ook een aantal gewone boten. Vrijdagmiddag varen opnieuw een aantal sneldiensten niet.

Eunice komt eraan

Het KNMI waarschuwt donderdag tot 18.00 uur met code geel vanwege de harde wind. Daarna wordt het even wat rustiger, maar vrijdagmiddag trekt de wind weer aan. Dan trekt een nieuwe storm over het land, met de naam Eunice. De verwachting is dat Eunice steviger wordt dan Dudley.