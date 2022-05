Storing bij brug Woudsend: verkeer moet omrijden

WOUDSEND - De brug van Woudsend heeft een uur lang open gestaan. Verkeer kan er nog steeds niet langs. Er is sprake van een storing.

De klep van de brug stond omhoog, en de slagbomen waren omlaag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de stroring is.

Een monteur is bezig de storing te verhelpen. Het is onbekend hoe lang dat nog duurt. Rond half twaalf was de klep weer dicht, maar de slagbomen waren nog omlaag.

Het lijkt erop dat boten wel door de brug kunnen varen. Autoverkeer moet omrijden over de N928, en dan door het aquaduct ten zuiden van Woudsend.