Stoptober ook in Sneek

Stoppen met roken kan lastig zijn, maar uit ervaring weten we dat het kan, zelfs als je veel of heel lang hebt gerookt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 400.000 rokers met elkaar bewezen dat Stoptober werkt.

Stoptober

Stoptober is de landelijke campagne om rokers gedurende de maand oktober te laten stoppen met roken. 80% van de rokers geeft aan te willen stoppen, maar weten niet goed wanneer dat in te plannen. Door een landelijk stopmoment in te lassen, wordt dat rokers iets makkelijker gemaakt. Een periode van 28 dagen is overzichtelijk en maakt het aantrekkelijk voor rokers om mee te doen. Immers: als je 28 dagen stopt met roken, ben je succesvol.

Meedoen aan Stoptober

Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich inschrijven via de website www.stoptober.nl. Voor deelnemers aan Stoptober is er een speciale gratis Stoptober-app. In deze app lees je wat stoppen met roken betekent voor je gezondheid, ontvang je dagelijkse tips en lees je wat je zoal kunt verwachten gedurende die 28 dagen. Ook heeft de app een communityfunctie, zodat je steun kan krijgen van bijvoorbeeld je voetbalteam, je straat of van je collega’s. Via social media (Facebook, Twitter, Instagram) blijf je op de hoogte en sta je in contact met anderen die hetzelfde doormaken als jij en kun je ervaringen uitwisselen. Je leest er alles over op www.stoptober.nl.

Stoppunt GGD Fryslân

Wist je dat het Stoppunt GGD Fryslân jou kan helpen? Een stoppen-met-rokencoach helpt je met tips en informatie, speciaal gericht op wat jij nodig hebt. Meer informatie lees je op onze website www.ggdfryslan.nl/stoppenmetroken.nl