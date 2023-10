Stoffenzaak Ismet Design aan het Grootzand in Sneek officieel geopend

Dat juist deze twee Sneker ondernemers voor dit prettige ‘klusje’ gevraagd waren heeft uiteraard een reden. Jellema in z’n hoedanigheid als VOS-voorzitter is wel duidelijk, Huisman van de bekende Sneker Herenmodezaak Jan Eringa heeft even een verklaring nodig.

Samenwerking met Jan Eringa Herenmode

Herenmodezaak Jan Eringa en stoffenzaak Ismet Design werken als sinds 2012 samen. Kleding die je bij Jan Eringa koopt wordt zo nodig vermaakt of aangepast bij Ismet Design. Dat gebeurde tot voor kort aan het Kleinzand 49 en is na een paar verhuizingen in mei van dit jaar neergestreken aan het Grootzand 14, in het eerdere pand van Metz.

Veelzijdig

Naast de kledingaanpassingen kun je bij Ismet Design ook terecht voor boot- en tuinkussens, tentdoekreparatie en parasols. In de ruime zaak kun je ook terecht voor nieuwe gordijnen of lappen stof waar je zelf mee aan de slag kunt.

Niet zo gek dat Sibold Jellema in de eerste letters ISmet ( ‘van die letter I kun je gemakkelijk een J maken’) een link zag met Jan Sikkens Textielbedrijven, die op 2 januari van dit jaar failliet werden verklaard.

Met de komst van Stoffenzaak Ismet Designa is het Grootzand een fraaie zaak en plezierige ondernemer rijker. “En daar is de VOS ook heel erg blij mee”, aldus Jellema.