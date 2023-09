Stoffelijke resten gevonden bij berging neergestorte Lancaster in IJsselmeer

Breezanddijk- Er zijn stoffelijke resten gevonden bij de berging van de Britse bommenwerper Lancaster ED603 in het IJsselmeer. Het vliegtuig werd in de Tweede Wereldoorlog door een Duits jachtvliegtuig neergehaald.

Van de zeven bemanningsleden worden nog altijd drie vliegers vermist. De stoffelijke resten die zijn gevonden, zijn waarschijnlijk van een of mogelijk meerdere van deze vermiste vliegers.

Afgelopen maandag is begonnen met de berging van de Lancaster. Het doel van de berging is ook om de vermiste vliegers terug te vinden en hen een laatste rustplaats te geven.

Voor de bergers was het een verrassing dat ze al zo snel de stoffelijke resten zijn tegengekomen, want het vliegtuig ligt op de kop en de ruimtes waar de bemanning normaal gesproken zit, zijn moeilijk te bereiken.

Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Súdwest-Fryslân vindt het heel bijzonder dat er zo vroeg in het bergingsproces al stoffelijke resten zijn gevonden in de Lancaster.

"Het is echt heel mooi nieuws", zegt ze. "Dit is precies waarom we hebben gezegd dat hier een berging moet plaatsvinden. Zo kunnen die jonge jongens van in de twintig hun laatste rustplaats vinden."

Identiteit nog niet bekend

Van de stoffelijke resten kan nog niet worden gezegd om wie het precies gaat en om hoeveel van de vermiste vliegers. De identiteit moet nog worden onderzocht.

Volgende week komen nabestaanden naar de bergplek voor een ceremonie. "De mensen die hier komen, missen deze jongens al tachtig jaar", zegt Van den Akker. "We hopen dat zij op die manier dit een plek kunnen geven."

De berging van de Lancaster gaat de komende vijf weken nog door.

Bron: Omrop Fryslân