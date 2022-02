Stinzenflora-seizoen geopend

YSBRECHTUM-Het vroege voorjaar breekt aan, de dagen lengen en de eerste sneeuwklokjes, krokussen en winterakonieten komen tevoorschijn. Het groene erfgoed van tuinen en parken met vaak royale vijverpartijen, lanen en bijzondere boomgroepen is het hele jaar een bezoek waard. Maar vooral in het vroege voorjaar, wanneer de bloeiende stinzenplanten de locaties nóg mooier maken. Maar waar en wanneer moet je er zijn? Vanaf 11 februari biedt de website stinzenflora-monitor.nl het overzicht van bloeiende stinzenplanten op locaties in Fryslân, Groningen en Noordwest Duitsland.