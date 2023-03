Stille maar duidelijke protesten in het Antonius Ziekenhuis van Sneek

Op 16 maart is er een landelijke cao-actiedag in de zorg. De medewerkers van Antonius doen niet mee met deze staking. Wel zijn er dus de spandoeken in het ziekenhuis opgehangen. Er zijn daarom geen stakingen in het ziekenhuis op deze dag en als patiënt of bezoeker zult u dus ook geen hinder ondervinden van de landelijke actie. U kunt er dus vanuit gaan dat uw afspraak of operatie gewoon doorgaat.

Mochten er in de toekomst acties georganiseerd worden die wel gevolgen hebben voor uw afspraak in het ziekenhuis dan laat het ziekenhuis dit u uiteraard zo spoedig mogelijk weten via haar kanalen.