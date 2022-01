'Stil' protest cultuursector

Afgelopen woensdag was er al een landelijke protestactie met 'Theater Kapsalon', waarbij de cultuursector de theaters opende als kapsalon of als sportruimte. Helaas was op veel plaatsen deze ludieke actie niet toegestaan. Burgemeesters van diverse gemeentes staken er een stokje voor en daar verwijst ook de tekst in het protest van vandaag naar.

Fries Scheepvaart Museum

Afgelopen woensdag was er vanuit gemeente Súdwest-Fryslân wel toestemming voor de protestactie Nautische Gymnastiek in het Fries Scheepvaart Museum, waarbij een paar korte sportlessen in het museum werden gegeven. Deze actie kon op veel publiciteit vanuit de media rekenen.

Directeur Hester Postma hierover: "Ook het Fries Scheepvaart Museum wil heel graag open. Cultuur geeft inspiratie, nieuwe energie en het biedt troost. En dat gunnen we iedereen, juist in deze tijd. Het kan ook gewoon, veilig en verantwoord een museum bezoeken. Overal kun je hier 1,5 meter afstand houden, er zijn nooit teveel mensen tegelijk.”