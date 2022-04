Stijlvol concert Orkest Koninklijke Luchtmacht in Theater Sneek

SNEEK- In een uitverkocht Theater Sneek trad gisteravond het Orkest Koninklijke Luchtmacht op, een concert dat twee keer eerder door corona moest worden afgelast. “Maar drie keer is ook hier scheepsrecht”, zei een blijde voorzitter Kees Poiesz voorzitter van de organiserende Stichting Sneek 75 Vrij. Het concert werd o.a. bijgewoond door Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Jannewietske de Vries.

En het werd een bijzonder geslaagd concert, geheel in stijl van het orkest. Letterlijk een beeld achter de schermen van de 48 conservatorium geschoolde musici. Typerend is niet alleen het moderne en eigentijdse geluid, maar ook de ceremoniële verbondenheid met de Krijgsmacht naar voren. Het orkest bestaat dit jaar 70 jaar.

Imagine

Chef-dirigent majoor Patrick Curfs zou aanvankelijke op de bok staan, maar door ziekte werd zijn taak uitstekend overgenomen door concertmeester sergeant-majoor Remco van Viersen. Een gevarieerd programma met vooral na de pauze kippenvelmomenten toen het orkest o.a. Brothers in Arms, (gezongen door Martin van der Starre) en Laudate Regem speelde. Normaal gesproken eindigt een concert van het orkest met een uitbundige potpourri, steevast meegezongen door het publiek.

Ditmaal was dat niet het geval. In verband met de oorlogssituatie in Oekraïne werd afgesloten met ‘Imagine’ van John Lennon. Heel klein met alleen gitaar en zang van Martin van der Starre. Een uitstekende keuze! Kort daarvoor was er ook al de link met de Balkan, toen het stuk ‘Mahalageasca’ gespeeld werd.

“Ik heb genoten van alles en iedereen”, liet voorzitter Kees Poiesz na afloop van het concert weten. “Al die mensen die zaten te genieten prachtig. Om na twee jaar corona ellende nu weer feestvieren! Prachtig om dan van de orkestleden terug te krijgen dat zij de gastvrijheid in Sneek geweldig konden waarderen. En dat ze een zakflacon van de Weduwe Joustra meekregen, werd ook op prijs gesteld, net zoals trouwens het oranjebittertje voor al de bezoekers.”

Poiesz maakte gisteravond bekend dat er over drie jaar een groot ‘Vrijheidsfeest’ in Sneek gevierd zal worden.