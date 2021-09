Stienstra & van der Wal: “Wij willen mensen enthousiasmeren voor de waterbouw, het is een prachtig vak”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Stienstra & van der Wal.

Stienstra en Van der Wal is een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in Waterbouwkundige werken. Het bedrijf heeft vooral in de drie noordelijke provincies bekendheid opgebouwd met vakkundig uitgevoerde werken, onder andere in opdracht van aannemers, provincies, gemeenten en waterschappen. Wij zijn gespecialiseerd in Walbeschoeiingen (staal, hout kunststof en beton), Steigers & Vlonders, Trailerhellingen, Houten Bruggen en Remmingswerken

Met een machine park bestaande uit werkschepen, sleepboten en pontons, machines van 8 ton t/m 50 ton en eigen vervoer mogelijkheden zijn we niet afhankelijk van andere bedrijven en kunnen alle klussen zelf uitvoeren. Stienstra & Van der Wal voldoet aan alle eisen die hedendaags aan een modern bedrijf gesteld worden. Wij bezitten namelijk over de volgende certificaten:

NEN-EN-ISO 9001/2015

VCA** 2017/6.0

FSC ® -SKH-COC-000040

“Wij willen mensen enthousiasmeren voor de waterbouw. Elke dag weer anders. Wij vinden het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor innovatie. Er wordt constant gezocht naar oplossingen voor problemen die we in onze werkzaamheden tegenkomen. Daarvoor hebben we een nieuwe bedrijfshal gebouwd waar we onze ideeën en oplossingen zelf kunnen fabriceren. Onlangs hebben we al een systeem ontwikkeld voor het drukken van stalen damwanden en het trillingvrij aanbrengen van betonpalen. De ontwikkeling van beide systemen is succesvol verlopen en zijn sinds kort operationeel."

Rogmolewei 6, 8651 EP IJlst | www.stienstra-vanderwal.nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO