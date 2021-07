Stiekem Sneekweek in Lewinski en Het Bolwerk

SNEEK- De Sneekweek kan wegens corona wederom niet plaatsvinden in zijn bestaande vorm. Maar Poppodium Het Bolwerk en Culinair Podium Lewinski hebben de koppen bij elkaar gestoken en gekeken naar wat er wél kan: Een beheersbaar muzikaal programma opzetten verdeeld over de twee Sneker podia onder de noemer "Stiekem Sneekweek"

Van vrijdag 6 augustus t/m dinsdag 10 augustus bieden Lewinksi en Het Bolwerk gezamenlijk een aaneenschakeling van diverse optredens en acts.

Op vrijdag 6 augustus met de Southern rock van Sem Jansen en Leif de Leeuw. Zij zetten in hun eigen muziek de traditie voort van bands als Little Feat, Allman Brothers Band en Derek and the Dominos. Leif en Sem, als duo, spelen akoestische versies van de Leif de Leeuw band songs en doen een greep uit hun favoriete americana songs van o.a van Darrell Scott, Brad Paisley, Chris Stapleton. Leif en Sem begeleiden zichzelf op gitaar, pedal-steel en mandoline. Aanvang 19:30 uur bij Lewinksi

Op zaterdag 7 augustus spelen Them Dirty Dimes in Lewinski. In Gold We Trust is het ambitieuze debuutalbum van Them Dirty Dimes. De Groningers lieten zich voor dit album muzikaal en thematisch inspireren door de decennia voor de oorlog. Van New Orleans brass tot late night jazz: met veelzijdige sessiemuzikanten is het album een bloemlezing geworden van traditionele instrumenten en stijlen. Twaalf muzikanten, dertien tracks en vierentwintig karaats. Aanvang 1930

Op dinsdag 10 augustus komt bluesman Ralph de Jongh naar Lewinski. Ralph legt als in een trance zijn ziel bloot tijdens zijn concerten en opnames. In een stijl waarin alleen Ralph de Jongh kan optreden, in een fenomenale atmosfeer van geluid, waarin we kunnen terugdromen naar de tijden van de vooroorlogse blues en de jaren zestig van Keith Richards en Mick Jagger. Aanvang 19:30

Reserveren voor alle drie de evenementen is noodzakelijk. Tickets vind je via www.hetbolwerk.nl

Wilt u voorafgaand aan bovenstaande evenementen een hapje mee-eten? Dat kan! Wil je voorafgaand aan dit concert een hapje mee-eten? Dat kan! De keuken is geopend tussen 18:00 uur en 19:30. Reserveer je maaltijd via lewinski.nl of mail naar info@lewinski.nl. Eventuele vega/dieetwensen graag vooraf aan ons doorgeven!