Stichting Titus Brandsma Museum terug onder de vleugels van RK-stichting

De stichting voor het Titus Brandsma Museum kwam ruim twintig jaar geleden ook weg uit het Archief- en Documentatiecentrum. Het werd uit elkaar getrokken met als doel het gedachtegoed van Brandsma in een zelfstandig museum te laten zien.

De Tiid

Vanaf 2012 werd langzaamaan toegewerkt naar een plek in het uiteindelijke cultuurhistorisch centrum De Tiid. Daar is onder andere een grote overzichtstentoonstelling te zien. In het voetspoor van Titus Brandsma. In 2020 sloot het Titus Brandsma Museum daarom de deuren.

Krachten bundelen

Aangezien de Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward geen zelfstandig museum meer exploiteerde, veranderde de rol van de stichting. Daarom heeft het bestuur besloten terug te stappen naar het Archief en Documentatiecentrum, dat ook in bezit is van het familiearchief van Brandsma.

Beide stichtingen werkten al samen en met het bundelen van de krachten moet het gedachtegoed van de inmiddels heilig verklaarde Titus bewaard blijven voor de toekomst en voor Bolsward, waar Brandsma jaren woonde.

