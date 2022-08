Stichting Sociaal Collectief start buurtbemiddeling in Súdwest-Fryslân en zoekt vrijwilligers

SNEEK- Buurtbemiddeling is al meer dan 25 jaar op succesvolle wijze actief in Nederland, en start nu ook in de gemeente Súdwest-Fryslân! Stichting Sociaal collectief is op zoek naar vrijwilligers voor het project Buurtbemiddeling. Ben jij een goede luisteraar? Zie je het als een uitdaging om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen? Tegelijk bijdragen aan een harmonieuzere buurt? Dan is Buurtbemiddeling op zoek naar jou!

Wat doet een Buurtbemiddelaar?

Je helpt buren die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als overhangende takken, geluidoverlast. Het ‘klein leed’ dat al snel groter kan worden. Buurtbemiddelaars gaan in teams van twee personen met beide partijen in gesprek over het conflict, en zetten in op het gezamenlijk aanpakken van het probleem. Buurtbemiddelaars zijn geen “Rijdende rechter”, maar verbinders.

Wat brengt het jou?

Leuk en uitdagend vrijwilligerswerk, waarbij je samenwerkt in een team van Buurtbemiddelaars. Het volgen van een gecertificeerde training is een vereiste. Deze is voor vrijwilligers gratis. Een leuke training die bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling en communicatie skills. Daarnaast zijn er zo nu en dan intervisie bijeenkomsten met vrijwilligers, en krijg je actief begeleiding vanuit Sociaal Collectief.

Interessant? Kijk eens op de website van Stichting Sociaal Collectief.