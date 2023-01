Stichting Skarsweagen zoekt nieuwe Pontschipper

Deze is ook geschikt voor boten op trailers, campers en kleine vrachtwagens. Voor het komende watersport seizoen, zijn wij op zoek naar een pontschipper m/v 36-40 uur per week om ons team komt versterken. Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor het aan- en afmeren en soms ook voor het afrekenen van de toegangsbewijzen. Met jouw klantvriendelijkheid wijs jij onze gasten hun plaats op de veerpont. Je hebt affiniteit met watersport, horeca en recreatie en hebt gevoel voor gastheerschap.

Jouw werktijden zijn wisselend en ook in het weekend vaart het veer heen en weer. Jij bent dus flexibel ingesteld. De pont vaart in principe dagelijks van ca. 08.30 uur tot 22.00 uur.

Je bent in het bezit van een groot vaarbewijs. Je krijgt een passend salaris op basis van de CAO Binnenvaart en je vaarervaring en de papieren die je bezit. In principe is het een contract voor bepaalde tijd ( maart- oktober).

Voor informatie: Karst Doevendans 06-54902565 of Ko Otte 06-53788471