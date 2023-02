Stichting Skarsweagen neemt café-restaurant op het Starteiland over

SNEEK- Stichting Skarsweagen, een samenwerking van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) en de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft het voornemen It Foarûnder over te nemen. De eigenaar van het café-restaurant op het Starteiland wil de zaak van de hand doen. Met de overname hebben de KWS en de gemeente gezamenlijk eigendom van de grond en vastgoed op het Starteiland.

Het Starteiland is het watersportcentrum in Súdwest-Fryslân. Het fungeert als uitvalsbasis voor publiek en deelnemers van de watersportevenementen zoals de Sneekweek. Café-restaurant It Foarûnder is al meer dan 40 jaar een begrip op het Starteiland.

Regie op ontwikkeling watersportcentrum het Starteiland

Stichting Skarsweagen voert al sinds 1992 met haar vrijwilligersorganisatie het beheer over het Starteiland inclusief havens en pontverbinding. Met de overname heeft de stichting de volledige regie over de ontwikkeling van het Starteiland tot een plek met een toppositie in de nationale watersport en in het bijzonder de zeilsport. Het café-restaurant is namelijk het enige stuk vastgoed wat nog niet onder de stichting valt.

“De familie Vellinga heeft zeilers en toeristen jarenlang fantastisch ontvangen. Als de overname een feit is, zal de stichting het restaurant en de voorzieningen daarop verder uitbouwen en in de toekomst ontwikkelen tot een multifunctioneel watersportcentrum”, laat Karst Doevendans, namens Stichting Skarsweagen weten.

Samen investeren in een uitnodigend en toegankelijk Starteiland

De gemeente Súdwest-Fryslân verstrekt een lening aan de stichting Skarsweagen voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop. Ook KWS verstrekt een lening (via haar gelieerde stichting de Kajuit) en stichting Skarsweagen zet daarnaast eigen middelen in. Voorwaarde voor de lening is wel dat het Starteiland en de (horeca)voorzieningen op het eiland een maximaal open karakter hebben, uitnodigend en toegankelijk voor alle bezoekers.

Voor het horecagedeelte heeft de stichting inmiddels een nieuwe exploitant gevonden in de persoon van Evert Jan van den Hoed. Hij is eigenaar van Restaurant Roast in Leeuwarden en hiervoor was hij zeven jaar werkzaam voor It Foarûnder.

Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie, stipt het belang van het eiland aan: “Het Starteiland is een begrip en een belangrijk onderdeel van ons watersportcentrum. Een trekpleister van onze gemeente en onderdeel van een groter gebied waar zowel onze inwoners als toeristen en watersporters kunnen genieten van wat de natuur ons geeft.”