Stichting Oud Sneek: ‘Wij maken Sneek mooier!’

Wie met beide Snekers over hun geboortestad praat kan er van verzekerd zijn dat de liefde voor de Waterpoortstad er tijdens het gesprek van af spat. Met die ‘wij’ worden overigens niet alleen beide heren bedoelt, de stichting bestaat uit nog een zestal bestuursleden. Stuk voor stuk mensen die affiniteit met Sneek en haar historie hebben.

Doelstelling

Wie op de site van Oud Sneek kijkt kan lezen dat de doelstelling van de Stichting Oud Sneek wel iets vollediger en uitgebreider is dan alleen maar ‘Sneek mooier maken’.

‘Behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

Pier Damstra licht de taakomschrijving graag toe. “De panden die het waard zijn om bewaard te blijven en ervoor zorgen dat ze authentiek blijven, is een belangrijke taak. Er is altijd een risico dat beeldbepalende panden of gedeelten ervan verdwijnen om wat voor reden dan ook. Wij hebben altijd ogen en oren open voor dergelijke panden. Een mooi voorbeeld is een pandje aan de Meeuwenlaan, waar veel aan moest gebeuren maar wij hebben er wel voor gezorgd dat de oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. Dat doen we niet met een winstoogmerk, we verhuren het huis wel en krijgen zo weer inkomsten. Zo doen en hebben we dat met meerdere panden in de stad gedaan.”

Realistische blik

“Wij hebben wel een realistische blik”, haakt Douma op de woorden van zijn penningmeester in. “Er zijn ook wel eens oudere panden waar geen eer meer aan te behalen valt. Of waar niets oorspronkelijks meer terug te vinden is. Dan moet je ook de ruimte voor nieuwbouw geven. Het is ook altijd de vraag wat oud is. Een pand van aannemer Koster op de hoek van de Hemdijk is ook erfgoed en er zijn ook jongere industriële monumenten zoals van Cloetta, de vroegere KING-fabriek, is een voorbeeld. Wij hebben niet strikt omkaderd dat wij bijvoorbeeld aandacht hebben voor panden van voor 1930, om maar eens een jaartal te noemen. Wij willen mensen laten zien hoe je kunt restaureren en dat begint vaak al onder de grond, bij de funderingen. Bewustwording is belangrijk”, betoogt Douma.

De Stichting krijgt regelmatig legaten die gelabeld zijn aan bepaalde projecten. Onlangs werd een verwaarloosd balkon van een pand aan het Grootzand met dergelijk geld gerestaureerd. De Stichting zocht contact met de pandeigenaar en het balkon is met hulp van Oud Sneek gerestaureerd. Een ander mooi voorbeeld van de bemoeienis van de Stichting is het pand waar nu FiftySix gehuisvest is. Oud Sneek gaf aan dat authentieke houten deur terugkwamen tijdens de restauratie en zorgde voor de financiën die dat mogelijk maakten.

Wonen boven en in winkels

“Een belangrijk punt waar wij ons sterkt voor maken is het wonen boven en in winkels van de binnenstad in Sneek. Dat promoten wij al vanaf 1999. Je zag op een gegeven moment rolluiken voor de puien en geen woningen boven de winkelpanden. Dan krijg je een dode binnenstad. Gelukkig is er een tendens ten goede gerealiseerd. Dat gaat van grotere projecten boven de Provence en FiftySix tot veel kleinere, bijvoorbeeld boven de winkel van The Lakehouse. Wij denken dan vaak mee en helpen bij vergunningaanvragen. Doordat er steeds meer appartementen komen neemt ook de afvalproblematiek in de binnenstad toe en als het aan Oud Sneek ligt zal er ondergrondse afvalopslag moeten komen. Wij wijzen op dat soort punten tijdens een stadswandeling die we met de lokale bestuurders maken en dan komt ook wel het puntje ‘waar stal ik mijn fiets’ aan de orde”, weten beide heren.

Wonen op het water

Er is op dit moment een uitsterfbeleid voor de schepen die in de binnenstad liggen. Omdat de Stichting Oud Sneek graag ziet dat het veelal varend erfgoed bewaard blijft voor de stad is ook dat een punt van extra aandacht. Er liggen nu nog zeven woonschepen in Sneek en het hoort bij het stadsbeeld. Daar zijn beide heren van overtuigd.

Henk van der Veer