Stichting Oud Sneek koopt monumentaal pand Geeuwkade 5 en 6

Veel authentieke elementen zijn nog aanwezig wat dit pand niet alleen aan de buitenzijde maar ook aan de binnenzijde, bijzonder maakt. Vanmorgen kreeg GrootSneek een exclusieve rondleiding door het Jugendstil pand. We deden dat samen met Julle Troost, bouwkundig tekenaar voor Stichting Oud Sneek, ambtenaar Arnold Blikman van de gemeente SWF en Mark Muller van de Stichting.

“We hadden ons oog al op dit markante pand laten vallen en hebben het gelukkig aan kunnen kopen”, zegt Mark Muller. “Het is nog heel gaaf qua elementen en detaillering, ook binnen. We hebben als Stichting ook meteen gezegd dat we dit zo moeten behouden. We gaan er wel een hele grote uitdaging mee aan. We gaan het restaureren en ook binnen in originele staat terugbrengen maar wel in energieklasse A. Zo zal het dak worden geïsoleerd en komt er overal dubbel glas. Bouwkundig zijn er een aantal ‘vuiltjes’ weg te werken, we gaan hier heel fors in investeren.”

Stichting Oud Sneek

De stichting werd op 16 juli 1964 opgericht op initiatief van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Het museum, waaraan de afdeling Sneker Oudheidkamer (streekmuseum voor Sneek en de Friese Zuidwesthoek is verbonden) behartigde vele jaren de particuliere monumentenzorg in Sneek. Het leek gezien het groeiende aantal taken, goed voor de Sneker monumentenzorg een aparte en zelfstandige instantie in het leven te roepen. Er zijn door de Stichting panden gekocht en behouden. In het verleden ook wel panden door verkocht. De inkomsten van de Stichting komen uit nalatenschappen, subsidies en door de huuropbrengsten van een tiental huurpanden. Het is een non-profit organisatie, waardoor de kosten nihil zijn. Allemaal vrijwilligerswerk derhalve.

Wat gaat er met het net aangekochte pand gebeuren?

“Er zitten nu twee appartementen in, waarvan eentje verhuurd werd. Het andere appartement, aan de rechterkant, was van de vorige eigenaar. Dat is groot, daar willen we twee appartementen maken, een op de eerste etage en op de zolder. De uitdaging voor ons is toch echt de benedenverdieping. Het is zo ontzettend mooi stukje architectuur met die grote boog erin, de deur die nog helemaal origineel is. Dat is een prachtig plekje om iets in te zetten, maar wij weten niet wat. We zouden het daarom ook heel leuk vinden wanneer er mensen zijn die daar ideeën voor hebben. Ze mogen dat aan ons doorgeven en we zouden er heel erg blij mee zijn”, aldus een enthousiaste Mark Muller.

Wanneer gaan jullie daadwerkelijk met het pand bezig?

“We denken eraan om over een jaar te starten. Eén woongedeelte is in tussentijd verhuurd voor een jaar aan mensen die tijdelijk iets zochten. En voor het andere gedeelte vinden we vast ook wel een gegadigde die er tijdelijk kan wonen. Maar nogmaals we trekken er een jaar voor uit omdat we eerst een aantal bouwkundige problemen in kaart willen brengen. Verder willen we de financiering goed onderbouwen. Uiteraard willen we in kaart brengen wat we allemaal precies gaan doen en we willen er goede architecten bij hebben. Zorgvuldig mee omgaan dus om goed beslagen ten ijs komen. We hebben de tijd er nu voor en die gaan we ook gebruiken”, weet Mark Muller.

Als we even later door het pand lopen, écht heel groot, vallen meteen de prachtige stucplafonds op, veelal in Jugendstil. Verder de fraaie paneeldeuren, het versierde houtwerk en de schouwen, ook weer prachtig versierd in de Jugendstilstijl.

