Stichting MOM organiseert een Avondwandeling voor ouders van een kind met een beperking uit Friesland

De start van de wandeling is bij de parkeerplaats Tjaarda’s Laan in Oranjewoud om 20.00 uur. Onder leiding van Mind2Run wandelen we een mooie zomerse route door het bos van Oranjewoud.

Tijdens deze wandeling is er gelegenheid om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met andere ouders (van een kind met een beperking).

Na de wandeling biedt Stichting MOM je een glas wijn of fris aan op het terras van Parkhotel Tjaarda in Oranjewoud. Wandel jij mee?

Opgeven & informatie: info@momondersteuning.nl.