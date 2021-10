Stichting Moeders Ondersteunen Moeders organiseert wandeling in Oranjewoud

SNEEK- Stichting MOM organiseert een wandeling in Oranjewoud voor ouders van een kind met een beperking op 4 november a.s.

Als ouder met een kind met een beperking, kom je in situaties waarbij je niet weet wat je moet doen of niet weet hoe je ermee om moet gaan. Het kan dan fijn zijn om te praten met een andere moeder of vader die ook een kind heeft waarbij de ontwikkeling anders loopt dan verwacht.

Wandeling

Stichting MOM (Moeders Ondersteunen Moeders) organiseert, onder leiding van Mind2Run, een natuurwandeling voor ouders met een kind met een beperking. Je kunt ervaringen uitwisselen, elkaar ondersteunen of gewoon gezellig kletsen. Wandelen in het bos vermindert de stress waardoor je meer ontspannen bent en de gesprekken makkelijker gaan.

Waar en wanneer

De wandeling vindt plaats op donderdag 4 november a.s. om 9.30 uur op parkeerplaats Tjaarda’s laan. Na afloop nodigen we jullie uit voor koffie/thee met gebak bij Restaurant Tjaarda.

Deelname is GRATIS. Wel graag even aanmelden via info@momondersteuning.nl

Delen

Ken je mensen in je omgeving in dezelfde situatie? Mensen die ook hun vragen en zorgen hebben, behoefte hebben om hierover te praten, of gewoon wat ontspanning zoeken. Voel je vrij om deze uitnodiging te delen.

Informatie

Voor meer informatie over deze wandeling of over Stichting MOM kun je contact met ons opnemen via info@momondersteuning.nl. Je kunt ons ook vinden op Facebook & Instagram.