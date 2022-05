Stichting Lach voor een Dag: Naomi even Belle de Prinses

SNEEK- Stichting Lach voor een Dag bezorgde Naomi en haar familieleden vandaag onvergetelijke momenten. Hoogtepunt was dat Naomi zich even Belle de Prinses mocht voelen, tijdens haar bezoek aan de Theatervoorstelling Belle en het Beest in Sneek.

Lachen is gezond! Daarom is het belangrijk dat kinderen vaak kunnen lachen. Veel kinderen in Nederland verkeren niet in de situatie om regelmatig te lachen wegens een (ernstige) ziekte. van een kind of één van de gezinsleden.

Omdat elk kind anders is, wordt elke dag ‘op maat’ georganiseerd. Voor Naomi en haar 3 begeleiders was dat vanmiddag een theaterbezoek aan Sneek. Daar werd Naomi met een grote limousine naar toe gebracht. Vervolgens kregen Naomi en haar naasten een heuse Vipbehandeling met als hoogtepunt de metamorfose van Naomi in Belle de Prinses.

Uiteraard woonde Naomi de prachtige familievoorstelling ‘Belle en het Beest’ bij.