Stichting Het Vergeten Kind ruim 14 duizend euro rijker dankzij Full Moon Party bij Beachclub Sneek

SNEEK- De Full Moon Party bij de Beachclub Sneek was onlangs een groot succes! Ruim 400 aanwezigen dansten op het strand met prachtig weer. Er waren buckets met verfrissende drankjes en er was de mogelijkheid om je te laten beschilderen met prachtige make up.

Het doel van dit event was om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor Stichting het Vergeten Kind. Naast alle aanwezigen waren er ook veel sponsoren die een steentje hebben bijgedragen aan het goede doel. We kunnen dan ook met trots zeggen, dat we samen het fantastische bedrag van €14.069,- hebben opgehaald!

Stichting Het Vergeten Kind is enorm blij met onze Full Moon Party donatie waarmee ze kinderen in de Gemeente Sudwest Fryslân een onvergetelijke dag zullen geven in het najaar en ook de landelijke stichting zal worden ondersteund

Ladies’ Circle Sneek wil iedereen nogmaals enorm bedanken en we hopen dat we in de toekomst weer op jullie kunnen rekenen.