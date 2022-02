FRYSLAN - Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit verschillende landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 tot 20 dagen. Dit verschilt per reis.

Hoe werkt het?

Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden kinderen geselecteerd die het nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden.

60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een vakantieplekje.

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen.

Reizen provincie Friesland 2022​

Duitsland Oldenburg​​​, 15 juli​​ - 29 juli

Duitsland Schneeberg Delitzsch​​, 16 juli​ - ​29 juli

Duitsland Hannover​​, ​20 juli​​ - 5 augustus

Nederland​​​​, 25 juli​​ - 3 augustus

België Vlaanderen​, ​​25 juli​​ - 8 augustus

Frankrijk Secours Populaire​, ​26 juli​​ - 9 augustus

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur fan Stichting Europa Kinderhulp yn Fryslân:

“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân!!! Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en genietsje fan dy tankbere bliere gesichten. Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te ferjitten… Echt wier!"