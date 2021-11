Stichting Duurzaam Sneek: Plannen maken en doelen stellen is goed, aan de slag gaan en doen is beter

Opleiding energiecoach

Duurzaam Sneek organiseert samen met MFC de SPIL en de Gemeente Sudwest Fryslan op 16 november een informatieavond over de energiecoach en de opleiding. Deze opleiding gaat van start in januari 2022 en wordt grotendeels gesubsidieerd door Gemeente Sudwest Fryslan.

Wat is een Energiecoach?

Energiecoaches zijn betrokken Sneker bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door ‘Duurzaam Sneek’ zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis.

Een energiecoach kan u helpen om te beginnen met eerste maatregelen om uw energieverbruik te verlagen, daarnaast kunnen ze u de weg naar specialisten in de regio wijze voor de grotere aanpassingen.

Informatieavond Opleiding ENERGIECOACH

Plaats MFC ‘De Spil’, Molenkrite 169 (TINGA) , 8608 WD Sneek

Tijd 1 9.30 uur-22.00 uur

Datum 16 november 2021

1 consumptie gratis

Opgave info@sneekduurzaam.nl

Wat doet Stichting Duurzaam Sneek? We streven naar een Duurzaam Sneek en “energie” speelt daar momenteel een grote rol in. Ook andere thema’s gaan we oppakken en daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons daarbij helpen.

Kijk op https://sneekduurzaam.nl