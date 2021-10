Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht eert Jan Stienstra: 60 x de tocht volbracht!

YSBRECHTUM- Jan Stienstra (77) uit Ysbrechtum ( ‘mar ik bliëf un echte Bòlserter’) voltooide dit jaar voor de zestigste keer de Fiets Elfstedentocht. Reden genoeg om de vitale 70+ ‘er even in het zonnetje te zetten.

Unieke prestatie

Bert Altenburg, vice-voorzitter van Stichting de Friese Elfstedentocht, overhandigde Stienstra een fraaie glazen trofee als waardering voor deze bijzondere prestatie. “De mensen die de tocht 60 x volbracht hebben, zijn op de vingers van een hand te tellen. Dat is heel bijzonder, echt uniek”, aldus Altenburg.

Met de app

“Ik hew de laatste tocht dus fòlgens de app fytst, tegare met myn kleinsoan Lars. Anders had ik um nyt fytse kannen, want ik ken dus niks met dy apperij”, laat de fietsjubilaris weten. Met elkaar heeft Stienstra de Elfsteden tocht overigens al 82 keer bedwongen.

“Ik hew um 19 kear lopen, 3 kear skaatst en nou foar de 60ste maal op’e fyts. En we houwe nòch nyt op! Fòlgend jaar gaan we der wear lekker teugen an.”

Beroemd

“Ik kan trouwens nyt sêge wat ik nou ut swaarste fond, we hewwe altyd lol had. Nou ja, de earste Elfstedentocht dat was wel wat. Je wúden dan as earste in Bòlsert ankomme en dan stonden se dy allemaal op te wachten, dan waren je futdaleks beroemd. De hele family op ’e foto fan Teernstra. Skitterend. Mar ik fyn dit earbetoan ok prachtech. Myn frou het op oans auto 60 x setten. Nou weet iedereen wêrom!”