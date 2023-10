Steunpunt UGS helpt mensen die hulp zoeken in wirwar van regelingen sociaal domein

SNEEK- Al vele jaren is het Steunpunt UGS actief in de gemeente Súdwest Fryslân. De vrijwillige en ervaren medewerkers van de organisatie helpen iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regelingen in het sociaal domein.

UGS voorziet in belangenbehartiging van mensen die steun behoeven als het gaat om regels, rechten en plichten van de WAO, WW, Wajong, Wia en WWB. De spreekuurhouders van de Stichting UGS ontvangen cliënten op kantoor in de Tingietersstraat in Sneek, maar gaan ook vaak op huisbezoek. Dat is vaak handig, omdat de UGS-mensen meestal relevante informatie nodig hebben die de cliënten thuis hebben liggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een belastingaanslag, bankafsschriften en verzekeringspapieren.

Sommige spreekuurhouders zijn, zoals dat heet ervaringsdeskundigen. Dat zorgt voor een hoog inlevingsvermogen waardoor de mensen die geholpen worden zich beter op hun gemak voelen. Het is immers niet makkelijk om open te zijn over je problemen. De ervaring leert dat er ook cliënten zijn die het liefst anoniem zouden willen blijven. Dat is natuurlijk in dit geval niet mogelijk, maar de medewerkers zijn altijd zeer discreet over hun werk en de mensen die ze daarin ontmoeten.

De Stichting UGS is een onafhankelijk organisatie. Daardoor is het mogelijk om ook steun te bieden bij bezwaarschrift procedures. Zeer regelmatig komen er vragen binnen over de minimaregelingen die er zijn. Een vaak terugkerende vraag gaat tegenwoordig over toeslagen van de belastingdienst.

Ooit was UGS onderdeel van de overkoepelende stichting FSU. Die “overkoepeling” is er lang niet meer. In de provincie zijn er niet zoveel steunpunten meer waar inwoners met een laag inkomen, als ze problemen ondervinden, terecht kunnen voor hulp. Juist in deze tijd met meer armoede dan een aantal jaar geleden is zo’n voorziening hard nodig. Stichting UGS voorziet in Súdwest-Fryslân in een grote behoefte. De medewerkers doen hun nuttige werk in alle bescheidenheid.

Voor meer informatie is er de website van de organisatie. info@ugs-fryslan.nl en bellen kan op werkdagen tussen 9 en 16 uur via het mobiele nummer 06 81 65 65 21. Op maandag van 13.00 tot 16.00 en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur is een zeer ervaren medewerker te bereiken op het vaste nummer: 0516 – 44 12 60.