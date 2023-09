Sterke starts, toch weinig punten voor Sneker squashers

SNEEK-Het nieuwe squash-seizoen is weer begonnen. De squashers van De Stolp komen dit jaar uit in de Eerste Divisie van de landelijke competitie van de Squash Bond Nederland (SBN). De eerste competitieronde speelden de Snekers uit tegen Squash072 in Alkmaar.

Van der Sluis wint eerste punt

De allereerste wedstrijd van het seizoen was voor Lukas van der Sluis. Hij had er zin in en startte sterk. Zo pakte hij de eerste game ruim met een 6-11 score. De games erna waren zeer spannend, waarbij Van der Sluis steeds net ietsjes tekort kwam: 11-9, 15-13, 12-10. 3-1 verlies, maar het eerste wedstrijdpunt van het team staat op zijn naam.

Lege handen voor Van Asten

Ook Van Asten startte sterk, maar dit vertaalde zich niet in punten. Het was een scherpe en felle wedstrijd met veel korte ballen. Van Asten vocht hard, maar werd niet beloond voor zijn inzet. Hij verloor toch met 3-0. Zo keek De Stolp tegen een achterstand van 6-1 aan.

Dijkstra kent geen genade

Hylke Dijkstra had de eerste wedstrijd moeten spelen, maar zijn tegenstander was te laat. Deze bleek ook na een verlate start nog niet klaar te zijn voor het felle spel van Dijkstra, die in drie games korte metten maakte met zijn tegenstander: 2-11, 9-11, 7-11. Zo herstelde hij het evenwicht enigszins en hadden de Snekers met een 6-4 stand nog zicht op een overwinning.

Geen punten voor Ouderkerken

Ronny Ouderkerken speelde een must-win. Zo startte hij ook. Ondanks zijn felle start glipte de winst van de eerste game hem toch net door de vingers. Zijn tegenstander zette door en Ouderkerken kon geen vuist meer maken ondanks zijn harde werken: 11-9, 11-5, 11-7.

Eindstand en volgende ronde

Het resultaat van de avond werd zo bepaald op 9-4, inclusief de drie bonuspunten was de eindstand 12-4 voor Alkmaar. Na de eerste speelronde staat De Stolp op de zesde van acht plekken. Lichtpunten waren de sterke starts van elke Sneker squasher. De focus en de gretigheid waren daar. Nu trainen op het vasthouden van de controle. De eerstvolgende test komt 22 september in een thuiswedstrijd tegen Utrecht dat op de tweede plaats staat. Vanaf 20:00 uur bent u welkom in sportrestaurant De Stolp aan de Smidsstraat op De Hemmen. Entree is gratis.

Verslag:Xander Jongejan