Sterke Jerke van schipper Pieter Jilles Tjoelker kampioen van de IFKS

De dagoverwinning in de B-klasse was voor Henk Regts. Jeroen Sijtsma werd tweede, Steven Zijsling werd derde. Daan van der Meer is met Westenwind kampioen geworden.

In de C-klasse was zaterdag geen wedstrijd omdat er 's ochtends geen wind stond. Dat betekent dat Age Brandstra met de Frya Fresena dit jaar kampioen is geworden. Jelle Los is tweede en Olphert van der Pol derde. Zij promoveren naar de B-klasse.