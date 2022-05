Sterk Sneek Wit Zwart veel te sterk voor Oeverzwaluwen

Voordeel thuisclub

Die verhouding sloeg al redelijk snel in het voordeel van de thuisclub uit, want al in de vierde minuut kreeg Jorn Wester na een “Zinedine Zidaantje” een behoorlijke mogelijkheid om de score te openen en nadat doelman Robert Jelsma na het nodige kap- en draaiwerk van Elmer Laagland een einde aan een hachelijke situatie maakte, reageerde zijn collega-sluitpost bij een steekpass op Leon de Vries alert



Na een klein kwartier was er voor doelman Feike-Pieter Stegenga echter geen houden meer aan, toen Wester na een prima pass van Stefan Westhof alleen voor hem opdook en doeltreffend afrondde. Wester ging even later echter voor eigen eer en glorie waar een assist op Kevin Huitema een betere optie was geweest, maar maakte een en ander in de 19de minuut meer dan goed, toen hij de optie wel zag en de bal na een pass van Sidney Veltkamp keurig breed gaf op Freerk de Jong (2-0).



Uit het boekje

Vervolgens had de thuisclub pech en geluk. Pech omdat een inzet van Harvey de Boer via beide staanders het veld weer in stuitte en geluk, omdat de aansluitingstreffer vanwege hands werd geannuleerd en omdat Oeverzwaluwen na iets meer dan een half uur een kans uit de categorie “dotten” liet liggen. Dat laatste gebeurde in een fase waarin het aan Sneker zijde enigszins rommelig was, al duurde die fase niet lang en trok Sneek Wit Zwart bij het naderen van de rust de teugels weer aan.



Nadat doelman Stegenga eerst nog met de nodige moeite een inzet van Wester had gepareerd, moest de sluitpost bij de volgende aanval het antwoord schuldig blijven, iets wat hem overigens niet viel te verwijten. Die was er namelijk één uit het boekje waarbij Kevin Huitema de diepte, Stefan Westhof de breed en Jorn Wester de afronding verzorgde (3-0). Het was al weer de dertigste treffer van de vertrekkende spits en daar zou het deze middag bij bij blijven, ook al omdat een derde Wester vanwege aanvallen van de keeper door de neus werd geboord.



Kansen

De eerste mogelijkheid in het tweede bedrijf was overigens voor de bezoekers. Robin de Boer had na een rush over rechts echter teveel tijd nodig en even later reageerde Jelsma bij een steekballetje op tijd. Naast een doorgetikte bal was dat het voor wat betreft Oeverzwaluwen ook wel en was het vooral Sneek Wit Zwart dat de kansen aaneen reeg. Na een voorzet van Alwin Velds was een leep balletje van Harvey de Boer net niet leep genoeg, maar bij de volgende aanval waarbij Velds de bal voor gaf, Wester hem teruggelegd en Huitema de bal op het hoofd van De Jong deponeerde, klopte alles tot op de centimeter (4-0).



Daarna leverde een voorzet van Velds na een overstapje van de Jong niet meer dan een corner op en bij een een schoot van de sterk spelende Leon de Vries werd de bal “abgefälscht” en resteerde onder de streep eveneens niet meer dan een hoekschop, waarna Wester na een combinatie tussen Huitema en Velds rakelings naast kopt en de spits na voorbereidend werk van Robin Semplonius nog een keer een goede mogelijkheid liet liggen.



Ingenomen

Niet veel later viel de vijfde Sneker treffer alsnog en die was min of meer en kopie van de tweede met dien verstande dat Semplonius nu na de voorbereiding van Huitema en Wester de trekker over haalde. De jonge aanvaller was er na een lange periode van droogte zichtbaar mee ingenomen en kreeg niet lang daarna nog een keer de gelegenheid om zijn saldo te verhogen. Doelman Stegenga stak daar zij het met moeite, een stokje voor en zag in de slotminuten dat een inzet van Jan Dommerholt net naast zijn hok belandde en dat een poging van Dani Mohamad onderweg werd gekraakt. Daardoor bleef het bij 5-0 en die uitslag had niet alleen beduidend hoger kunnen uitvallen, maar deed zoals hiervoor al werd vermeld ook de onvoorstelbaarheid met betrekking tot de nederlaag in de heenwedstrijd toenemen.

Sneek Wit Zwart - Oeverzwaluwen 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (14.), 2-0 Freerk de Jong (19.), 3-0 Wester (39.), 4-0 De Jong (59.), 5-0 Robin Semplonius (79.)

Scheidsrechter: M.A. Bosma

​Gele kaart: Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart), Wiebe Feenstra (Oeverzwaluwen)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp (63. Thijs Goes), Daniël Bennik, Joey Westerhof (46. Joris Speelman), Stefan Westhof (63. Robin Semplonius), Harvey de Boer, Leon de Vries (76. Dani Mohamad), Kevin Huitema, Jorn Wester en Freerk de Jong (76. Jan Dommerholt)

Bron: https://pengel.weebly.com/