Sterk collectief VC Sneek vloert Dynamo in eigen huis (0-3)

APELDOORN - Was het de imposante verschijning van voormalig Fries volleybalicoon Jan Posthuma als assistent-coach op de bank bij VC Sneek of was het gewoon het spel van de gasten dat Dynamo angst inboezemde? Dat zal altijd voer voor psychologen blijven. Feit is wel dat VC Sneek de op voorhand lastige uitwedstrijd in Apeldoorn afsloot met een toch wel klinkende triomf. De in het geel gestoken thuisformatie van trainer/coach Michaels Beugelsdijk beet zich stuk op het sterke collectief van VC Sneek dat in drie sets in opperbeste stemming de kleedkamer mocht opzoeken met de alleszins acceptabele setstanden 23-25, 20-25 en 20-25.

Collectief

Henriette ter Steege nam de honneurs waar voor Jeffrey Scharbaai die uit voorhand vanwege corona in Markelo was achtergebleven. Ter Steege zal ongetwijfeld met veel plezier terugdenken aan het duel met promovendus Dynamo, want haar team toonde zich een sterk collectief. Dat collectief opende met de brigade die vorige week de partij tegen Peelpush winnend afsloot. Dat betekende Danique Aardema, Britt Schreurs, Roos van Wijnen, Lieze Braaksma, Rixt van der Wal en Sanne de Ruiter in de basis gecompleteerd door libero Geldou de Boer.

In de eerste set had VC Sneek steeds een kleine voorsprong getuige 9-13, 12-16, 15-18 en 20-22. Op 21-24 had Lieze Braaksma de winnende klap op de hand maar een killblock belemmerde de Snekers de eerste set binnen te halen. Twee time-outs van Henriëtte ter Steege onderbraken het ritme van Dynamo - met oud VC Sneekspeelster Mable Hengeveld in de gelederen - en op 23-25 sloeg Roos van Wijnen de set binnen. “Het liep nog niet van een leien dakje in de eerste set. Zij maakten iets meer fouten en onze serve was degelijker. Verder draaide onze middenas met Lieze en Rixt prima”, gaf Ter Steege aan.

Pipe-aanval

In de tweede set maakte Sietske Osinga haar opwachting voor Lieze Braaksma. Ook hier VC Sneek dat Dynamo in de achtervolging had getuige 6-9, 8-11, 11-15, 15-19 en 19-22. Een mooie pipe-aanval van Britt Schreurs en tot slot een midaanval van Rixt van der Wal deed de Sneker kassa rinkelen waardoor VC Sneek op een mooie 0-2 voorsprong kwam.

In de derde set had VC Sneek continu de lead via 1-4, 1-7, 11-15, 13-17 en 19-24. Een foutserve van Caya van Cooten bezorgde VC Sneek de verdiende drie punten. Verdiend vond ook Henriëtte ter Steege.’ We hebben deze week goed getraind. Je ziet dat iedereen weer beter gaat draaien. Het was lastig vandaag tegen een goed Dynamo, maar we hebben onze opdrachten op tijd goed uitgevoerd. Ik ben blij met dit resultaat”. Dat zal de afwezige Jeffrey Scharbaai ook zijn geweest die hopelijk over twee weken er weer bij is. Dan gaat VC Sneek op bezoek bij Team 22. Komend weekend is de Sneker ploeg vrij namelijk.

Bron: Persbericht VC Sneek