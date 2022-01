Sterk collectief VC Sneek pakt volle winst tegen FAST: 1-3

Sint Anthonis-VC Sneek is de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar prima begonnen. Blijkbaar hadden de oliebollen een lekkere taste, want de ploeg van Henriëtte ter Steege liet zich het zoet der overwinning heerlijk smaken. Middels een vier sets zege op de thuisploeg FAST kon de thuisreis naar Sneek met de nodige vocale decibels aanvaard worden. Door dit positieve resultaat blijven de gasten wel op de zevende plaats staan, omdat VV Utrecht voor een stuntje zorgde en Apollo 8 in eigen huis met 1-3 versloeg.

Cultheld

In december is er het nodige bij VC Sneek gebeurd. Jeffrey Scharbaai gaf aan zijn trainerstaak door diverse redenen niet meer honderd procent te kunnen vervullen. Assistent-coach Henriëtte ter Steege neemt op dit moment de honneurs waar en qua resultaat staat Ter Steege als hoofdcoach op zes uit twee. Immers, in Apeldoorn leidde ze ook de hoofdmacht en werd ze geflankeerd door oud-international Jan Posthuma. De Sneker cultheld was ook nu present en het duo staat -gekscherend genoeg - voorlopig op honderd procent. De rest van het seizoen zal moeten uitwijzen of deze tandem het Sneker schip los kan trekken richting play-offs,

Ter Steege begon met Anniek Siebring, Lieze Braaksma, Roos van Wijnen, Nynke Oud, Sietske Osinga en Anlène van der Meer in de basis geflankeerd door libero Geldou de Boer. De eerste set kenmerkte zich door een gelijk opgaande strijd met op 21-21 de beslissende demarrage ingezet door twee punten o.a. van Anlène van der Meer die over de gehele wedstrijd topscoorder werd. Daarbij wel aangemerkt dat ze in haar kielzog gevolgd werd door Aniek Siebring die aanvallend een sterke partij speelde. (23-25)

Killblok

In de tweede set een merkwaardig scoreverloop waarbij de teams op 16-16 weer op gelijke hoogte stonden na een 3-10 voorsprong voor VC Sneek. De bezoekers kregen in de slotfase een steuntje in de rug doordat te lang contact bij een zachte FAST-aanval werd afgefloten waarna Veerle van de Heuvel ook meteen het daaropvolgende punt verkwanselde. Een killblok van Anniek Siebring zorgde voor een 0-2 voorsprong in sets.

In de derde set had VC Sneek aanvankelijk weinig in de melk te brokkelen getuige de 11-4 achterstand. Ter Steege wisselde veelvuldig en dat pakte goed uit zoals ze later aangaf. “Onze wissels deden het uitstekend. Een sterk collectief vormden we”. Ondanks de wissels kreeg VC Sneek FAST iets te laat in het vizier. (25-23)

Gatenkaas

In de vierde set was het alleen VC Sneek dat de klok sloeg. Via 8-13, 9-17 en 12-20 konden de motoren de bus al warm draaien . Met 18-25 pakten de blauwhemden een verdiende 1-3 triomf. Ter Steege was content: ”Het gaat natuurlijk niet vanzelf. FAST speelde serverend en passend heel sterk. Martinovic doet daar goede dingen.” De komende tijd zal moeten uitwijzen hoe de competitie verder zal gaan. Op dit ogenblik is het de bekende gatenkaas in de stand qua gespeelde wedstrijden. “ Wij spelen nog 12 potten en we zien alleen naar de volgende wedstrijd. Dan blijkt vanzelf waar we eindigen”, aldus Ter Steege.

Bron: VC Sneek