Sten Stoltenberg en Vera de Vries winnen de 4 Mijl van Sneek

De weersomstandigheden waren prachtig en zorgde voor een sfeervolle loop door de binnenstad van Sneek, maar door het warme weer was het ook zware run voor de deelnemers.

Sten Stoltenberg uit Heerenveen was de rapste. Hij liep de 6,437 kilometer in een tijd van 20:23, gevolgd door Jasper Stein (20:51) en Jesse van Brug (20:59). Op een knappe vijfde plaats eindigde Vera de Vries uit Sneek. Zij was de snelste vrouw en finishte in een tijd van 22:13. Renske de Vries kwam als tweede bij de dames binnen (25:47), derde werd Hillie van der Wal (26:15).

Alle uitslagen zijn terug te vinden via de link: De vier Mijl van Sneek Scorebord (athlinks.com).

Kijk voor een sfeerimpressie op Liveblog: 4 Mijl van Sneek | Groot Sneek en voor foto's op Facebook JDG fotografie.