Stempelen bij IJsboerderij 'Margje 24' - Prachtig weer voor fietsers Elfmerentocht

WORKUM - Voor de deelnemers van de 11Mtocht is het een prachtige dag. De fietsers en steppers treffen mooie weersomstandigheden. Zon, een aangename temperatuur en een matige wind. Start en finishplaats van de fietstocht is het Schuttersveld in Sneek. Daar gingen de eerste deelnemers vanochtend om 8.00 uur van start nadat wethouder Michel Rietman van gemeente Súdwest-Fryslân het officiële startschot had gegeven.

De Elfmerentocht wordt georganiseerd door fietsclub RTC Rally in Sneek en vandaag is de 54e editie. De 2500 deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 50, 100 en 150 kilometer. De Elfmerentocht is voor veel wielrenners een opwarmer voor de fietselfstedentocht die op Pinskstermaandag wordt verreden.

IJsboerderij Margje24 bij Workum is één van de stempelposten en centraal punt in de tocht, want alle afstanden komen langs deze stempelpost. Rond het middaguur was het al een drukte van belang op de boerderij, waar veel fietsers ook even een rustpauze inlassen en konden genieten van de muzikale klanken van het Harlinger Zeemanskoor 'De Skûmkoppen'.