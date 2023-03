Stemmen met een lichamelijke of visuele beperking

FRYSLAN - Stemmen met hulp van een begeleider of een stembureaulid mag in alle stemlokalen. Heb jij een lichamelijke en/of visuele beperking en wil je stemmen met een stemmal of soundbox? De gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen en Leeuwarden hebben hiervoor speciaal ingerichte stembureaus.