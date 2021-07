Stella van Gent benoemd tot gemeentesecretaris Harlingen

HARLINGEN- Het college van Burgemeester & Wethouders heeft gisteren S.C. (Stella) van Gent benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Harlingen. Stella van Gent is 50 jaar en treedt per 1 september aan. Zij volgt Saskia van den Broek op die aan de slag gaat als directeur bij de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland.

Sneekse Stella van Gent is een ervaren bestuurder, manager en adviseur in de publieke sector. Zo was ze onder andere wethouder in Súdwest-Fryslân, manager en ambtenaar voor de gemeente Leeuwarden en runde ze een eigen adviesbureau.



Burgemeester Ina Sjerps over de benoeming van Stella van Gent: “Wij zien in Stella een mensgerichte en natuurlijke verbinder en bruggenbouwer. Een persoon met karakter, iemand die oog heeft voor de omgeving, luistert, actief anticipeert en daarbij zelf altijd rechtop blijft staan”.