Stel je vraag aan thrillerauteur Linda Jansma

SNEEK- Op woensdag 12 april is thrillerauteur Linda Jansma in Bibliotheek Sneek. Van 20:00 tot 21:30 wordt ze geïnterviewd door onze mienskipsmedewerker Elziena Taute-Oosterhuis. Daarnaast mag je zelf ook vragen stellen!

Linda Jansma schrijft psychologische thrillers met een maatschappelijk thema. Door haar filmische beschrijvingen en oog voor detail weet zij haar lezerspubliek aan zich te binden. Ook gedegen research draagt bij aan de authenticiteit van haar verhalen en zorgt ervoor dat ze als levensecht worden ervaren.

Inmiddels heeft Linda Jansma vijftien titels op haar naam staan, waaronder de bestsellers Kwetsbaar en Verbroken. Haar debuut Kwetsbaar won de Schaduwprijs, stond op de longlist van de Gouden Strop en is inmiddels in het Engels vertaald. Houvast en Verbroken kregen een plek op de longlist van de Diamanten Kogel en Schuilplaats werd uitgeroepen tot Beste Vrouwenthriller 2013.

Ook schreef Linda de driedelige thrillerserie Cirkel van het kwaad, over de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig jaar oude moord. Na Schaduwkinderen (deel 1) en Uitverkoren (deel 2) werd het laatste deel, Bloedband, weer een bestseller.

Haar laatste boek, Verlos ons van het kwade ,verscheen in januari 2022 en op dit moment schrijft ze druk aan haar nieuwe thriller, Zwarte leugens.

Heb jij brandende vragen voor Linda Jansma? Mis deze kans dan niet. De toegang voor het evenement is voor leden van de Bibliotheek €3,50 en voor mensen die geen lid zijn €5,00. Wil jij een van de boeken van Linda Jansma in huis hebben? Van der Velde Boeken Sneek is ook aanwezig met de verkoop van eerdere titels van Linda Jansma. Reserveren? Dat kan via onze website.