Stefan Westhof bevrijdt Sneek Wit Zwart

Weinig spektakel

Rietdijk die volgend seizoen met Nick de Glee een nieuwe assistent krijgt, had in zijn ploeg een plek ingeruimd voor Joris Speelman en dat ging ten koste van Leon de Vries. Verder stuurde hij tegen CVVO dezelfde acteurs als tegen TONEGO de wei in en die zorgden in de eerste helft niet echt voor spektakel, iets wat trouwens ook gold voor de thuisclub. De mogelijkheden waren dan ook dun gezaaid en moeilijker te ontdekken dan een kievietsei, al was Sneek Wit Zwart via Robin Semplonius en Jorn Wester nog het dichtst bij een openingstreffer. De inzetten van beide waren echter te ruim bemeten en verdwenen over de vijandelijke veste.



Zelfde beeld

Semplonius werd niet lang na rust vervangen door Joey Huitema, terwijl Daniël Bennik bij het begin van het tweede bedrijf in de ploeg kwam om de Sneker opbouw van nieuwe impulsen te voorzien. Dat sorteerde echter geen effect en het beeld van voor de thee bleef dan ook nagenoeg ongewijzigd. Zo leek de wedstrijd op puntverlies uit te draaien, ook al omdat de anders zo trefzekere Wester een dot liet liggen.



Bevrijding

Luttele seconden later - het is inmiddels de 83ste minuut - was het echter wel raak. Na voorbereidend werk van middenvelder Dani Mohamad was het Stefan Westhof die de ban brak en daarmee voor de Sneker bevrijding zorgde. Die werd een minuut later nog groter, toen Joey Huitema - vorige week ook al trefzeker - na een rush over links oud SWZ-doelman Danny Burgers voor de tweede keer passeerde. Daarmee was de bevrijding compleet en de wedstrijd definitief beslist, ook al omdat er voor de thuisclub nog maar weinig tijd resteerde om nog iets te doen.



​Met die overwinning keerde Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, terug op plek twee en bovendien werd de achterstand op de koploper met twee punten gereduceerd, omdat Workum bij Heeg niet verder kwam dan een doelpuntloze remise. Laatstgenoemde ploeg is komende zaterdag overigens de opponent van de wit-zwarten die dan ongetwijfeld de derde stap in het genezingsproces willen zetten.

C.V.V.O. - Sneek Wit Zwart 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Stefan Westhof (83.). 0-2 Joey Huitema (84.)

Scheidsrechter: R. Werkhoven

​Gele kaart: onbekende speler (CVVO)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Joris Speelman, Dani Mohamad, Harvey de Boer (46. Daniël Bennik), Stefan Westhof, Robin Semplonius (50. Joey Huitema), Kevin Huitema en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com