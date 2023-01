"Het is een fantastisch bedrag", zegt Stefan van der Pal. "We zijn er heel blij mee."

In één week in juli vorig jaar zwom hij 200 kilometer, daarna fietste hij de tocht en toen rende hij ook nog eens een keer 200 kilometer. Stefan van der Pal was de eerste persoon ooit die de Elfstedentriatlon volbracht.

Het geld is overhandigd aan John Emmerik, oprichter van Stichting Semmy en vader van Semmy. Het jongetje was 5 toen hij in 2007 overleed aan een tumor in de hersenstam.

"Door corona zijn we ingeteerd op onze inkomsten, dus dit kunnen we goed gebruiken." Voor nieuw onderzoek was 150.000 euro nodig, dus dit helpt flink. Emmerik is er heel blij mee. "Ik krijg er warme en koude gevoelens van. Stefan is voor ons de sportman van het jaar. Wat hij heeft gedaan is fenomenaal."