Stefan de Jong en Yvonne Hiemstra winnaars 3e Súdwest Fryslân Triatlon Cup

SNEEK- De eerste drie weken van september staan in de Friese triatlonwereld in het teken van de Súdwest Fryslân Triatlon Cup. Een competitie over drie triatlons in de gemeente Súdwest Fryslân: de 1/8 triatlons van Workum en Witmarsum en de ¼ triatlon van Wommels. Vanwege de geldende coronamaatregelen moest er op de kalender wat geschoven worden en viel dit jaar de beslissing van de competitie niet in Wommels, maar in Witmarsum.