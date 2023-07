Steenbreek: tegel eruit, plant erin

SWF is aangesloten bij de Stichting Steenbreek om samen met jou te zorgen voor (meer) groen in de buurt! Heb je geen tuin, maar wil je toch een groenere straat? Dan is een geveltuin misschien een idee. Geveltuinen geven straten waar de huizen geen voortuin hebben een heel ander aanzicht. De straat wordt niet alleen groener, maar ook gezelliger! Lees hieronder verder.

Hoe vergroen ik mijn tuin?

Een groene voortuin heeft een aantal voordelen. De voortuin kan niet alleen veel water opvangen, maar het groen zorgt ook voor minder hitte in de zomer. Daarbij ziet het er een stuk mooier en gezelliger uit dan tegels!

Een groene voortuin hoeft niet veel tijd te kosten. Hieronder wat tips:

Zaai je voortuin in met een bloemenmengsel;

Kies voor onderhoudsarme beplanting;

Gebruik je oude bestrating om een verhoogd plantenperk te maken;

Vang het regenwater op in een regenton, dit water kun je weer gebruiken;

Ruil planten met de buurt;

Op je oprit of terras kun je waterdoorlatende verharding leggen, zoals grind en grasbetontegels.

Heb je een geveltuin of wil je deze aanleggen? Een geveltuin kan vaak droog zijn. Kies planten die hier goed tegen kunnen. Kies bijvoorbeeld:

in de zon voor: stokroos, blauwe regen, sedum, bloembollen, lavendel, veldsalie en rozemarijn.

in halfschaduw voor: vrouwenmantel, geranium, Duitse pijp en vuurdoorn.

in de schaduw voor: klimhortensia, vingerhoedskruid, eikvaren en elfenbloem.

In de folder over Steenbreek lees je meer informatie over hoe je een geveltuin aanlegt.

Wil je weten welke beplanting onder andere geschikt is voor een geveltuin? Bekijk het overzicht van verschillende soorten beplanting (pdf) voor geveltuinen.

Vraag een gratis geveltuin aan!

Heb je geen voortuin? Dan is een geveltuin misschien iets voor jou. Dit zijn de spelregels:

De geveltuin grenst aan de woning/het bedrijfspand en is eigendom van de gemeente;

De grond blijft van de gemeente;

Wij leggen de geveltuin aan zonder planten;

Je zorgt zelf voor de beplanting en het onderhoud;

De geveltuin is maximaal 45 cm breed;

Er blijft minimaal 1,2 m loopruimte over;

Wij en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond van de geveltuin;

Voorkom overlast door overhangende takken en ander groen;

Huurdersverenigingen of vereniging van eigenaren kunnen aanvullende voorwaarden aan de beplanting of aan het onderhoud stellen;

Als je verhuist, draag je de geveltuin over aan de nieuwe eigenaar/huurder. Als deze de geveltuin niet wil, haal je de geveltuin weg en breng je het weer in de originele staat terug; je kunt hierover contact zoeken met de gemeente.

Via de onderstaande knop kun je aangeven dat je graag een geveltuin zou willen hebben. Je krijgt na goedkeuring van ons een bevestigingsbrief waarna een hoveniersbedrijf contact met je opneemt voor een afspraak.

Je kunt trouwens (naast de geveltuin) ook plantenbakken tegen je huis zetten. Hiervoor hoef je geen aanvraag te doen.

Vraag een gratis geveltuin aan

Mei-inoar!

Je kunt natuurlijk als enige in de straat je voortuin of gevel groener maken, maar samen sta je sterker! En, samen je straat of buurt vergroenen is ook nog veel leuker. Probeer dus je buren enthousiast te maken om de hele straat te vergroenen. Ook een leuk idee?! Heb je een initiatief met je buurt of met het dorps- of stadsbelang? Dan zijn er misschien mogelijkheden bij het kernenfonds. Neem hiervoor contact op met de dorps-, stads- of wijkcoördinator.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Steenbreek en wat jij kunt doen, verwijzen we je naar Operatie Steenbreek en Huisje Boompje Beter.