Steeds meer online casino bonussen om uit te kiezen

Het is laagdrempelig, vermakelijk en voor iedereen in Nederland nu ook legaal. Sinds een aantal maanden hebben we nu een echte Nederlandse online casino licentie die wordt uitgedeeld door onze eigen kansspelautoriteit. Deze gegarandeerde betrouwbare en veilige plek voor het gokken op kansspelen kwam voor de Nederlandse spelers geen dag te vroeg. Maar liefst 84% van alle spelers in ons land sloot zich aan bij een aanbieder met een Nederlandse licentie. Sindsdien zijn er meer dan 10 casino’s om uit te kiezen en dat betekent ook een groot aantal verschillende casino bonussen.

Wat is een casino bonus?

Online casino’s onderscheiden zich van offline/landbased/fysieke casino’s door de casino bonussen. Dit zijn acties en aanbiedingen waarvan je profiteert als nieuwe speler of als terugkerende speler. Via de casino bonussen in Nederland win je bijvoorbeeld extra speelgeld of gratis spins op bepaalde machines. Er zijn een aantal verschillende soorten bonussen waarvan iedereen kan profiteren. Hier behandelen we de meest gangbare.

1. De stortingsbonus/reload bonus

De stortingsbonus kent iedereen, want de welkomstbonus is daar het meest bekende voorbeeld van. Als je op een vooraf aangewezen moment een x bedrag stort, dan geeft het casino je daar een percentage van cadeau. Bij het Holland Casino online krijg je bijvoorbeeld 50% van je eerste storting met een maximale uitkering van €100. Het King Billy Casino heeft een welkomstbonus voor maar liefst vier stortingen. De stortingsbonus wordt ook regelmatig aan terugkerende spelers aangeboden en wordt dan vaak een reload bonus genoemd. Lees van tevoren wel goed de voorwaarden door waaraan je moet voldoen om je bonus te kunnen ontvangen.

2. Free spins bonus

Free spins bonussen maken net als stortingsbonussen vaak deel uit van de welkomstbonus, maar ook later kom je deze nog regelmatig tegen. Je krijgt dan een aantal gratis speelrondes op een slotmachine. In de meeste gevallen wordt de slotmachine waarop je deze mag uitgeven vooraf bepaald. Ook hier is het belangrijk dat je de voorwaarden goed doorleest en dan met name wat er gebeurt als je met je gratis spelronden een winst maakt.

3. No deposit bonus

No deposit bonussen zijn vaak klein, maar ze zijn wel erg aantrekkelijk. Dat komt doordat je er geen storting voor hoeft te doen en dus eigenlijk gratis zijn. Een goed voorbeeld van dit type bonus is 10 gratis spins op een machine zoals Starburst. Deze bonussen zijn vooral bedoeld om spelers aan te trekken en te behouden. Win je terwijl je van je no deposit bonus gebruik maakt, dan zijn er vaak wel voorwaarden aan verbonden voordat je dit krijgt uitbetaald.

4. Andere soorten bonussen

Er zijn een groot aantal andere soorten bonussen voor nieuwe en terugkerende spelers. Denk dan bijvoorbeeld aan een cash back bonus, een bonus voor als je mobiel speelt, een sticky bonus, een refer a friend bonus of een bonus als je op een bepaald spel gokt. Gebruik ze op de juiste manier en iedereen kan ervan profiteren.