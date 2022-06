Steeds meer Friese ondernemers kiezen voor een auto leasen, maar welke leasevorm is aan te raden?

INGEZONDEN - Steeds meer ondernemers in Friesland kiezen voor een auto leasen. Leasen is namelijk een interessante manier om rond te kunnen rijden in een representatieve auto – het is immers het visitekaartje van jouw bedrijf.

Zit jij er ook aan te denken om een auto te leasen? Dan heb je de keuze uit verschillende vormen. Hieronder zetten we de voor- en nadelen per leasevorm voor je op een rij.

Financial lease

Tegenwoordig zien we steeds meer elektrische auto’s op de weg. Helaas is een elektrische auto in de aanschaf duur, maar gelukkig is een leasecontract wel betaalbaar. Een elektrische auto lease je heel eenvoudig, mits je erachter bent welke leasevorm het beste bij jou past. Veel ondernemers kiezen voor financial lease. Dit omdat je bij financial lease meteen economisch eigenaar bent van de auto. Dat betekent dat je kan doen en laten wat je wil met de auto, zoals bestickering. Bovendien hoef je de auto niet meer in te leveren bij de leasemaatschappij. Daarnaast heb je als ondernemer zijnde bij financial lease ook nog eens recht op veel fiscale voordelen, zoals een terugvordering van de betaalde btw. Wel moet je betalen voor de autoverzekering en de onderhoudskosten, wat kan worden gezien als een nadeel.

Occasion lease

Een vorm van financial lease waarbij je een tweedehands auto gaat leasen, is occasion lease. Het leasen van een occasion heeft veel voordelen. Een tweedehands auto is immers goedkoper dan het leasen van een nieuwe auto. Bovendien is een tweedehands auto sneller leverbaar dan wanneer je kiest voor een nieuwe wagen. Een tweedehands auto bestaat immers al op de markt. Als je per direct op zoek bent naar een andere auto is occasion lease wellicht een fijne optie.

Operational lease

Naast financial lease en occasion lease heb je ook nog operational lease. Het fijne van operational lease is dat je volledig ontzorgd wordt. Je hebt namelijk vrijwel geen omkijken meer naar de auto. De onderhoudskosten, de verzekeringskosten en de wegenbelasting zitten bij de leasetermijn inbegrepen. Het nadeel van operational lease is dat je de wagen na het leasecontract wel weer moet inleveren bij de leasemaatschappij. Je kunt het vergelijken met een huurcontract. De auto is namelijk niet jouw eigendom.

De verschillen op een rij

Als ondernemer zijnde heb je dus de keuze uit meerdere leasevormen. Financial lease is aantrekkelijk omdat de auto van jou is, maar je moet wel zelf opdraaien voor de kosten. Occasion lease is voordeliger en je kunt sneller aan een auto komen. Het voordeel van operational lease is dat je volledig wordt ontzorgd, maar helaas moet je de auto wel weer inleveren bij de leasemaatschappij. Zo heeft iedere leasevorm voor- en nadelen. Het voordeel van iedere leasevorm is dat je kunt rondrijden in een representatieve auto én dat hoeft geen dure investering te zijn.