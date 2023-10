Steeds meer experimenten met warmtenetten

INGEZONDEN - Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met warmtenetten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van restwarmte van bijvoorbeeld een datacenter of een afvalverwerkend bedrijf.

Deze restwarmte wordt via een buizenstelsel naar woningen vervoerd die er vervolgens mee verwarmd worden. Dit proces luistert zeer nauw. De restwarmte moet op de juiste temperatuur zijn om voldoende warmte te kunnen bieden om een huis te kunnen verwarmen, ook als het in de winter buiten vriest. Dergelijke projecten worden vaak gestart bij nieuwbouwwoningen. Daar is immers nog alle gelegenheid om leidingen te leggen omdat de huizen nog in aanbouw zijn. Bij bestaande bouw is dit veel lastiger. Dan moet er immers een systeem worden aangelegd waardoor de straat open moet en er ook in de woningen zelf veel aanpassingen nodig zijn.

Verduurzaming is kostbaar

Als je een woning wilt verduurzamen dan is daar vaak een flink bedrag voor nodig. Voor het aanleggen van een alternatief verwarmingssysteem, maar ook voor tal van andere zaken. De overheid wil dat er verduurzaamd wordt en daarom kunnen particulieren en bedrijven hiervoor subsidie aanvragen. Daarnaast worden er projecten gesteund met experimenten voor alternatieve verwarming. Soms pakt dat goed uit, soms ook niet. Vaak is de afgegeven warmte toch niet voldoende of is er te veel overlast, bijvoorbeeld bij een biomassacentrale die veel stankoverlast geeft. Dit soort projecten zijn om verschillende redenen soms al na korte tijd weer stilgelegd.

Nieuwe innovaties blijven komen

Omdat Nederland op enig moment toch echt ‘van het gas af’ moet, blijven bedrijven investeren in alternatieven voor de aloude HR ketel op aardgas. Bij een technische groothandel worden materialen ingekocht om op kleine schaal te experimenteren met mogelijkheden om woningen en zakelijke gebouwen op een alternatieve manier te verwarmen en van warm water te voorzien. Als een project op kleine schaal succesvol is, dan kan dat veelbelovend zijn voor de toekomst. Als een project echt succesvol is, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een woningcorporatie erin investeert. Bij het plegen van nieuwbouw of een grondige renovatie kan zo’n nieuw systeem dan voor bijvoorbeeld een huizenblok worden toegepast. Als dan blijkt dat het ook in de praktijk goed werkt, volgt een uitrol naar meer woningen.

Warm water maakt de meeste kans

Huizen verwarmen met water dat is opgewarmd met restwarmte uit de industrie lijkt het meest succesvol. Het water wordt via leidingen met kogelkranen een wijk in gepompt. Onderweg verliest het water wel warmte, maar er blijft genoeg over om een gemiddelde woning te kunnen voorzien van warmte. Vaak is het dan wel een voorwaarde dat het huis goed is geïsoleerd. Alternatieve verwarming is vaak alleen mogelijk in een huis met energielabel A. Daarom dringt de overheid er ook bij alle huiseigenaren op aan dat ze hun woning goed laten isoleren. Het probleem is dat dit niet met alle woningen mogelijk is en dat de kosten voor veel huiseigenaren, ondanks subsidie, te hoog zijn.