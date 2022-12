Steeds meer boerenpakketten met kerst

SNEEK- Opnieuw merken boeren en tuinders meer drukte bij de boerderijwinkels in de aanloop naar kerst. Ten tijde van de coronamaatregelen werd kerst veelal thuis gevierd. Boerderijwinkels merkten toen dat er meer dan gewoonlijk bij hen werd ingekocht. Deze trend zet zich ook dit jaar door, zonder coronamaatregelen. Streekproducten, lokale boerenwijn en kerstpakketten worden massaal verkocht. LTO Noord is hier erg blij mee.

"Tijdens corona zat veel dicht en gingen veel mensen naar de boer en tuinder. Die trend zet zich nu gelukkig voort. We zijn blij dat er veel aandacht is voor lokale producten. Blijkbaar vinden mensen het belangrijk om te weten waar hun eten vandaan komt. Daarbij zijn wij als boeren en tuinders ook verheugd dat wij zo bij kunnen dragen aan een mooie kerstperiode voor mensen. Een stukje positiviteit in deze dagen, ook voor ons boeren en tuinders, vinden wij harstikke mooi", aldus Karolien Hupkes, bestuurder bij LTO Noord.



Bijna 4000 boerenbedrijven verkopen inmiddels producten bij hun eigen bedrijf. Samen zijn zij goed voor een omzet van 380 miljoen. Tien jaar geleden was dit nog minder dan 200 miljoen. Tijdens de kerstperiode worden deze boerderijen goed bezocht. Op de website van Lekkerder Bij De Boer is een interactieve kaart te zien met locaties waar deze producten rechtstreeks worden verkocht. Daarnaast zijn er ook tal van lokale winkels die samenwerken met boeren en tuinders in hun streek.