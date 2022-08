Stavoren haalt de 30 graden: ook in Fryslân sprake van hittegolf

STAVOREN - Ook in Fryslân is officieel sprake van een hittegolf. Volgens weerman Jan Jonkman kwam de thermometer zondagmiddag om 15.30 uur op het weerstation in Stavoren op 30 graden uit.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen 25 graden of meer worden en op drie dagen daarvan moet de temperatuur op 30 graden of meer uitkomen. Dat was in Stavoren deze week het geval.

Vrijdag was er in Hupsel in de Achterhoek al sprake van een hittegolf. Zaterdagochtend om tien uur werd die landelijk officieel gehaald, toen in De Bilt een temperatuur van 25 graden werd gemeten. Het is twee jaar geleden dat er in Nederland officieel sprake was van een hittegolf.