Status quo na duel tussen Black Boys en Warga

SNEEK- Het was geen hoogstaande wedstrijd en dat mocht gelet op de belangen ook niet verwacht worden. Immers het duel tussen Black Boys en Warga was - en zeker uit het perspectief van de Snekers - een “do or die-wedstrijd”. Bij een Sneker zege zou het verschil nog maar één punt bedragen terwijl dat bij een nederlaag zou oplopen tot zeven punten.

Hels karwei

Dan zou de kans van Black Boys op rechtstreekse handhaving zo goed als zeker verkeken zou zijn. Na de wedstrijd van gisteren veranderde er echter niks en dus is er voor wat Black Boys betreft sprake. van een status quo. Evenals bij een nederlaag wordt het ook daarbij nog een hels karwei, te meer omdat de ploeg van trainer-keeper Richard Venema met SV THOR, FC Harlingen en Nieuw Roden nog op drie ploegen uit de top vier stuit.



Tot die top behoort Warga dit seizoen niet en dus leken er voor Black Boys mogelijkheden te liggen. De eerste was echter voor de gasten en wel voor Thomas Sinnema van Warga. Black Boys stelde daar een vrije trap van Mark Zijlstra tegenover, maar de man met de beste traptechniek bij de thuisclub wist die niet van een gouden randje te voorzien. Vervolgens moest Warga-doelman Roy van der Zweep een paar keer zijn beste kunnen tonen om de openingstreffer van het bord te houden. Dat laatste deed Venema aan de andere kant ook, al had het schot van de wit groenen nu ook weer niet een hoge moeilijkheidsgraad, iets wat ook van toepassing was bij een latere poging van de zijde van Warga.



Voorsprong

Na rust kwam het eerste gevaar van de zijde van Black Boys. Het schot van Zijlstra was echter net een metertje te ruim bemeten. Niet veel later verdween een poging van Anton Hobert recht op Venema af, terwijl de sluitpost bij een schot van Bart Boersma opnieuw als winnaar uit de strijd kwam. Bij die pogingen zag de Sneker goalie er solide uit. Dat etiket kon men even later echter niet op de Warga-defensie plakken. Geklungel in de achterste lijn van de gasten bood Zijlstra opeens de gelegenheid om de thuisclub op voorsprong te zetten.



Meters

Dat was op dat moment wel iets tegen de verhouding in. Die verhouding werd in de 72ste minuut door toedoen van Boersma echter weer recht getrokken. Daarna kreeg Black Boys nog een paar halve kansje en leek één keer een hele grote in de maak. Ahmed Yousif werd op weg naar Van der Zweep echter vanwege buitenspel teruggefloten. Meters volgende de aanhangers van Warga, terwijl die van Black Boys samen met de bank van de Snekers daarbij toch hun twijfels hadden.

Hoe het ook zij, daardoor bleef het wel bij 1-1 en daarmee kon het ook niet echt soepel draaiende Warga wel leven. Het verschil tussen beide ploegen bleef door deze remise namelijk vier punten en die status quo is voor de ploeg van trainer André Onclin zeer waarschijnlijk wel toereikend om Black Boys achter zich te houden. Tenzij de bijna negenennegentigjarige uit Sneek zoals in het verleden ook al een aantal keren gebeurde, in de laatste drie duels tegen de top toch nog een Houdini-act weet op te voeren.

Bron: https://pengel.weebly.com/