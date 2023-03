Stationsgebied Sneek: Kanaalstraat weer open voor verkeer

SNEEK-Sinds oktober 2022 wordt er zichtbaar gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Sneek. De wegwerkzaamheden aan de Kanaalstraat en de Dr. Boumaweg worden vandaag op 10 maart afgerond en in de loop van de dag gaat de weg weer open voor verkeer. De weg langs het station wordt een 30km-zone.

Door de snelheid op de Kanaalstraat en de Dr. Boumaweg terug te brengen naar 30 kilometer per uur ontstaat er een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. In de volgende fase laat gemeente Súdwest-Fryslân groot onderhoud plegen aan het stationsplein en krijgt de rest van het gebied een mooiere, groene uitstraling. Provincie Fryslân start met de plannen om het busstation opnieuw in te richten en toegankelijker te maken. Eerder al heeft ProRail de fietsenstalling uitgebreid en het fietspad richting de woonwijk Hemdijk verlegd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in mei afgerond.

Veilig voor fietsers

Begin april start het groot onderhoud aan de riolering in de Van Giffenstraat. Daarbij wordt er ook een fietspad aan de zijde van de RSG aangelegd. Dit fietspad zorgt er samen met de nieuw aan te leggen fietsoversteek bij rotonde aan de Kanaalstraat voor dat er veilig naar en van de school gefietst kan worden. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken.