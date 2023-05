Stationsgebied Sneek heeft nu een fraaie voordeur

SNEEK- Sinds oktober 2022 is er gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Sneek. De werkzaamheden aan het busstation, het voorplein van het treinstation, de Dr. Boumaweg en de Kanaalstraat in Sneek zijn gereed.

Vanaf vandaag rijden de bussen vanaf het vernieuwde busstation. Vanmorgen werden de reizigers door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, wethouder Bouke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân en regiodirecteur Milfred Hart feestelijk verwelkomd met koeken in de vorm van een pompeblêd.

Wethouder Bouke Dam vergeleek het stationsgebied met de voordeur van Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân. “Daarom is het belangrijk dat de voordeur uitnodigend is, voor de reizigers die Sneek en de Súdwesthoek bezoeken”, weet de wethouder.

Groene uitstraling

Door de snelheid op de Kanaalstraat en de Dr. Boumaweg terug te brengen naar 30 kilometer per uur ontstaat er een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. Door groot onderhoud te plegen aan het stationsplein is het de bedoeling dat de rest van het gebied een mooiere, groene uitstraling krijgt. In het najaar zullen er daarom nog bomen geplant worden en voor het gras ‘moeten we straks nog maar even met de gieter langs”, vertelde Dam.

Eerder al heeft ProRail de fietsenstalling uitgebreid en het fietspad richting de woonwijk Hemdijk verlegd.

Extra schuilplaatsen

Volgens een aantal aanwezigen bij de feestelijke opening zou het geen overbodige luxe zijn om nog wat overkappingen aan te brengen om te schuilen als het regent. Er is slechts een bescheiden plaats om te schuilen.

Kosten

De kosten van het hele project bedroegen ruim twee miljoen euro. De provincie Fryslân betaalde flink mee aan herinrichting, 1,4 miljoen euro. Pro-Rail betaalde ruim 3 ton voor de fietsenstalling en de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nog eens een bedrag van ruim 6 ton op het kleed gelegd.