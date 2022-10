Stationery & Gift opent een pop-up store in Sneek!

SNEEK - Aan de Gedempte Neltjeshaven 1 is een hele leuke Pop-Up store geopend; STATIONERY & GIFT. Hier vindt je allerlei papierwaren zoals kaarten, verjaardagskalenders etcetera maar ook ook leuke cadeautjes en de lekkerste geurkaarsen. Het bedrijf was een klein jaar gevestigd op de Zadelmakersstraat maar groeide daar al vrij snel uit haar voegen.

Stationery & Gift is van origin een webshop en levert producten aan allerlei retailers en consumenten door heel het land en zelfs buiten onze eigen landsgrenzen. Na de verhuizing aan de Gedempte Neltjeshaven kwam er ruimte voor een showroom en kwam al vrij snel het idee om hier een Pop-Up store te openen. Eigenaresse Amanda Smith ontwerpt alles zelf en haar stijl is heel duidelijk te herkennen; veel roze en hippe printjes. Samen met haar team Jeppe & Fey zijn ze dagelijks aanwezig om alle mooie bestellingen in te pakken en te versturen.

Vanaf zaterdag 1 oktober opent de Pop-Up store haar luiken en deuren en is iedereen van harte welkom vanaf 11:00 uur! De actuele openingstijden staan vermeld op de website: www.stationerygift.nl.